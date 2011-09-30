Подозреваемого в убийстве девушки в Москве доставили на допрос в Следственный комитет

СК РФ: найдено предполагаемое оружие, которым молодой человек совершил преступление.

В Следственном комитете России рассказали о том, что 25-летний подозреваемый в убийстве девушки на юго-западе Москвы доставлен в подразделение столичного управления надзорного ведомства. В настоящее время специалисты приступили к допросу фигуранта расследования. Отмечается, что представителями Уваровского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тамбовской области ранее был проведен личный обыск молодого человека. У него были изъяты предметы, которые могут представлять интерес для следствия. В частности, речь идет о предполагаемом орудии преступления - складном ноже. По холодному оружию будут проведены все необходимые экспертизы.

В СК РФ по региону добавили, что в качестве свидетеля допрошен второй задержанный мужчина, который находился с подозреваемым в одном автомобиле. Установлено, что он не был осведомлён о совершенном подозреваемым убийстве. Мужчина пояснил, что познакомился с фигурантом расследования только 18 ноября 2022 года. Подозреваемый стал пассажиром с онлайн-сервиса поиска автомобильных попутчиков.

Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве девушки в Москве.

Фото и видео: Следственный комитет России