Подозреваемого в убийстве 11-летней девочки в Свердловской области задержали

Подозреваемого в убийстве 11-летней девочки из города Асбеста в Свердловской области задержали. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Известно, что девочка ушла из дома днём 12 ноября — после этого она не вернулась. После поисковой отряд "Лиза Алерт" обнаружил тело ребёнка. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетней".
В данный момент подозреваемый установлен и задержан. Он дал признательные показания и рассказал, что не был знаком с девочкой до встречи с ней. Подозреваемый подошёл к ней на улице, разговорился, пригласил домой. После этого он изнасиловал девочку и задушил.
От тела погибшей он избавился в темное время суток.
цитата из релиза СК РФ
Тело ребёнка он вынес на участок, который находится близко к его дому, закопал в землю и прикрыл ветками.
Ранее зарубившего жену топором жителя Всеволожска посадили под стражу.
Видео: Следственный комитет Российской Федерации
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