Подозреваемого в убийстве 11-летней девочки в Свердловской области задержали

Он дал признательные показания и рассказал, что не был знаком с девочкой до встречи с ней.

Подозреваемого в убийстве 11-летней девочки из города Асбеста в Свердловской области задержали. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Известно, что девочка ушла из дома днём 12 ноября — после этого она не вернулась. После поисковой отряд "Лиза Алерт" обнаружил тело ребёнка. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетней".

В данный момент подозреваемый установлен и задержан. Он дал признательные показания и рассказал, что не был знаком с девочкой до встречи с ней. Подозреваемый подошёл к ней на улице, разговорился, пригласил домой. После этого он изнасиловал девочку и задушил.

От тела погибшей он избавился в темное время суток. цитата из релиза СК РФ

Тело ребёнка он вынес на участок, который находится близко к его дому, закопал в землю и прикрыл ветками.

Ранее зарубившего жену топором жителя Всеволожска посадили под стражу.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации