Подозреваемого в нападении на таксиста задержали по горячим следам на Мурманском шоссе

Неизвестный напал на таксиста, приставил к нему нож, а затем скрылся на его машине.

Спустя сутки правоохранители нашли подозреваемого в угоне машины у таксиста во Фрунзенском районе Петербурга. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, мужчину задержали по горячим следам.

Обнаружить злоумышленника удалось 28 августа около 11 часов на заправке на Мурманском шоссе. Подозреваемый находился внутри похищенного автомобиля, решается вопрос об аресте.

Инцидент произошел 27 августа в пятом часу утра у дома №7/1 на улице Турку. В такси 34-летнего гражданина Таджикистана сел неизвестный мужчина 25-30 лет с европейской внешностью. Когда такси прибыло на место, пассажир вышел из салона и сообщил, что его мать должна перевести ему деньги на карту. Как только водитель повернулся к незнакомцу спиной, то получил удар по затылку. После этого преступник достал нож и забрал у таксиста ключи, а также потребовал, чтобы он сел с ним на переднее сидение. Мужчина держал нож у живота таксиста и так ездил с ним по дороге. На Пражской улице у заложника получилось выпрыгнуть из автомобиля.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что угонщика самолета Сургут-Москва суд отправил на принудительное лечение.

Фото: pixabay.com