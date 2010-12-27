Таксист попал в заложники и лишился своего автомобиля во Фрунзенском районе

Во вторник, 27 августа, во Фрунзенском районе пассажир такси взял в плен своего водителя и угнал автомобиль. Злоумышленник угрожал мужчине ножом, сообщило АН "Оперативное прикрытие".
Инцидент произошел около 4:00 на перекресте проспекта Славы и Пражской улицы. В такси 34-летнего гражданина Таджикистана сел неизвестный мужчина 25-30 лет с европейской внешностью. Он попросил доехать до дома №7/1 на улице Турку, и KIA Cerato тронулась в путь.
Когда такси прибыло на место, пассажир вышел из салона и сообщил, что его мать должна перевести ему деньги на карту. Как только водитель повернулся к незнакомцу спиной, то получил удар по затылку. После этого преступник достал нож и забрал у таксиста ключи, а также потребовал, чтобы он сел с ним на переднее сидение.
Конкретной цели поездки у злоумышленника не было. Он просто катался по Фрунзенскому району, держа нож у живота своего пассажира. На Пражской улице у заложника получилось выпрыгнуть из автомобиля. Позднее он рассказал, что его автомобиль уехал по проспекту Славы в сторону Софийской улицы.
На данный момент правоохранители возбудили уголовное дело за разбой.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что рецидивист обстрелял детскую площадку на проспекте Ударников.
Фото: Pixabay
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