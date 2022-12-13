Подозреваемого в нападении на челябинского адвоката Николая Кошмана задержали

﻿Решается вопрос об отправке мужчины под стражу.

Правоохранительные органы страны задержали нападавшего на челябинского адвоката Николая Кошмана. Об этом рассказали региональные представители пресс-службы МВД. Специалисты объяснили, что фигурант расследования признал вину в преступлении по статье 112 УК РФ. Речь идет об умышленном причинении вреда здоровью человека в средней тяжести. В настоящее время судебной инстанцией решается вопрос об отправке подозреваемого под стражу. Оперативники занимаются продолжением расследования. Определяется организатор злодеяния, а также подельники исполнителя.

Работа над раскрытием преступления продолжается. В рамках возбужденного органами дознания уголовного дела проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на выяснение полной картины и всех деталей случившегося. ГУ МВД по Челябинской области.

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