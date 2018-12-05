Пенсионера МВД задержали за сообщение о ложном минировании дома

Телефонный террорист "заминировал" соседский дом.

В среду, 25 декабря, полиция Приморского района получила сообщение от неизвестного мужчины, заявившего, что одна из квартир в доме №13/1 по Комендантскому проспекту заминирована, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

Полицейские выяснили, что телефон принадлежал 44-летнему мужчине, живущему через дорогу от "заминированного". Сам телефонный террорист оказался пенсионером МВД.

На мужчину составили протокол по появлению нетрезвым в общественных местах, решается вопрос о возбуждении дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

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