На место прибыли специальные службы.

В минувшую среду, 25 декабря, стало известно о том, что в Пушкине на Кузьминском кладбище нашли снаряд времен войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

На кладбищенской земле обнаружили 152-миллиметровый артиллерийский снаряд. Место экстренно оцепили сапёры.

Известно, что боеприпас вывезли для дальнейшей утилизации силами Западного военного округа.

Ранее мы сообщали о том, что в Приморском районе мужчина поджег "Киа" с помощью матраса

Фото:vk.com/spb_today/ Вероника Сафронова