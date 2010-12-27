В минувшую среду, 25 декабря, стало известно о том, что в Пушкине на Кузьминском кладбище нашли снаряд времен войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
На кладбищенской земле обнаружили 152-миллиметровый артиллерийский снаряд. Место экстренно оцепили сапёры.
Известно, что боеприпас вывезли для дальнейшей утилизации силами Западного военного округа.
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Фото:vk.com/spb_today/ Вероника Сафронова
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