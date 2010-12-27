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В Пушкине на Кузьминском кладбище нашли снаряд времен войны
Сегодня, 10:41
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IRINA_CHALKINA

В Пушкине на Кузьминском кладбище нашли снаряд времен войны

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На место прибыли специальные службы.

В минувшую среду, 25 декабря, стало известно о том, что в Пушкине на Кузьминском кладбище нашли снаряд времен войны.  Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

На кладбищенской земле обнаружили 152-миллиметровый артиллерийский снаряд. Место экстренно оцепили сапёры. 

Известно, что боеприпас вывезли для дальнейшей утилизации силами Западного военного округа.

Ранее мы сообщали о том, что в Приморском районе мужчина поджег "Киа" с помощью матраса

Фото:vk.com/spb_today/ Вероника Сафронова

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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