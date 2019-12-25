  1. Главная
Подозреваемый в угрозах убийством в Петербурге учился на полицейского
Сегодня, 21:43
В Петербурге подтвердили учебу подозреваемого в угрозах убийством подростку.

В Санкт-Петербургской академии милиции подтвердили информацию о том, что Рамазан Алиев, отправленный под домашний арест по делу об угрозах убийством несовершеннолетнему, ранее числился студентом учреждения. Об этом сообщает RT.

В академии пояснили, что Алиев был зачислен на учебу в 2022 году, однако в июле 2025 года его отчислили. Причины прекращения обучения в заявлении не уточняются. В учебном заведении отметили, что по запросу следственных органов все необходимые сведения о бывшем студенте уже были переданы.

Фото: Piter.TV 

Теги: полиция, угрозы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

