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Подозреваемый в убийстве порноактрисы Анастасии Гришман арестован до 9 октября
Сегодня, 21:03
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Подозреваемый в убийстве порноактрисы Анастасии Гришман арестован до 9 октября

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По данным следствия, молодой человек ударил девушку не менее пяти раз в область шеи.

В четверг, 11 августа, стало известно о заключении под арест подозреваемого в убийстве порноактрисы Анастасии Гришман 24-летнего Дмитрия Чернышова. Фрунзенский районный суд арестовал мужчину до 9 октября. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Чернышову предъявили обвинение по уголовному делу, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), по факту обнаружения 10 августа в квартире одного из домов по Южному шоссе тела женщины со множеством колото-резаных ран.

 Судя по всему, убийство произошло около недели назад.

Фото: ВКонтакте / Анастасия Гришман

Теги: петербург, убийство порноактрисы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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