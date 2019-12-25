Подозреваемый в убийстве порноактрисы Анастасии Гришман арестован до 9 октября

По данным следствия, молодой человек ударил девушку не менее пяти раз в область шеи.

В четверг, 11 августа, стало известно о заключении под арест подозреваемого в убийстве порноактрисы Анастасии Гришман 24-летнего Дмитрия Чернышова. Фрунзенский районный суд арестовал мужчину до 9 октября. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Чернышову предъявили обвинение по уголовному делу, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), по факту обнаружения 10 августа в квартире одного из домов по Южному шоссе тела женщины со множеством колото-резаных ран.

Судя по всему, убийство произошло около недели назад.

Фото: ВКонтакте / Анастасия Гришман