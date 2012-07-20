Подозреваемый в убийстве девушки в Москве признал вину

Шохрукбек Каримов рассказал о преступлении следователям.

Подозреваемый в убийстве девушки на юго-востоке Москвы признал вину во время допроса в Следственном комитете России. Предположительно, 25-летний Шохрукбек Каримов на допросе полностью признал свою вину и подробно рассказал, как убил 29-летнюю Юлию Ткачёву. Накануне тело жертвы было найдено со множеством колото-резанных ранений в области шеи и груди. Известно, что перед гибелью девушка обращалась за помощью в правоохранительные органы. Она успела сообщить о преследовании со стороны своего знакомого. Она объяснила, что злоумышленник угрожает ей холодным оружием. В ближайшее время фигуранту рвасследования будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, которая связана с заключением под стражу.

Подозреваемого в убийстве девушки в Москве доставили на допрос в Следственный комитет.

Фото и видео: Следственный комитет России