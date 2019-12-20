Подозреваемый в убийстве Шеремета подал в суд на Зеленского

Он выдвинул обвинения против еще троих представителей украинской власти.

Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета подал в суд на Зеленского. Андрей Антоненко хочет также судиться против министра МВД Арсена Авакова, первого заместителя главы Национальной полиции Евгения Коваля и прокурора Руслана Рябошапки. Об этом заявили "РИА Новости" со ссылкой на пост в Facebook от адвоката Святослава Жерновникова. Мужчина считает, что нарушено право на защиту чести и достоинства.

Подан иск к должностным лицам, которые опорочили репутацию Андрея Антоненко прокомментировал юрист

Дело будет рассматриваться в Печерском суде Украины. Антоненко недоволен выступлением президента четырех чиновников, которые выступили на совместном брифинге 12 декабря. Темой обсуждения стало задержание подозреваемых, которые могли совершить убийство Шеремета. Юрист считает, что в рамках выступления спикера показали пренебрежение к принципу неприкосновенности, записанному в конституции в 62 статье, а также к статьям 3, 21, 24, 28, 34, 68 КУ.

Ранее Piter.tv писал о том, что украинские СМИ придумали погоню полиции за убийцами Шеремета.

Фото: Facebook/Андреq Антоненко

