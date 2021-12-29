Подозреваемый в убийстве "Мисс-Кузбасс 2010" супруг показал место преступления

Мужчина убил жену, расчленил тело, а затем закопал его части в лесу.

Сотрудники Следственного комитета России привезли задержанного Александра Попова на место обнаружения тела его жены "Мисс Кузбасс-2010" Ксении Сапожковой в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина дал показания на месте убийства и рассказал следствию, как прятал в лесу тело убитой супруги. По его словам, он привез тело в лесополосу, затем пошел к автомобилю, взял лопату и начал копать яму.

Напомним, в январе Попов сообщил полиции об исчезновении своей жены, которая якобы летом прошлого года уехала из России. Следователи выяснили, что Сапожкова не пересекала границу РФ и уличили ее мужа во лжи. Попов вскоре признался, что убил супругу в августе 2021 года. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Попова отправили в СИЗО.

Ранее в Вологде задержали мужчину, стрелявшего из автомата на свадьбе.

Видео: СК России