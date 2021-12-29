В Вологде задержали мужчину, стрелявшего из автомата на свадьбе

Оружие оказалось охолощенным.

В Вологде во время свадьбы мужчина открыл огонь из автомата. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

Инцидент произошел накануне вечером. Мужчина 1998 года рождения в ходе празднества произвел несколько выстрелов из автомата Калашникова. На место ЧП по вызову местных жителей прибыл спецназ Росгвардии и задержал стрелка.

Изъятое оружие было охолощено и не представляло опасности, пострадавших в результате стрельбы нет. из сообщения пресс-службы Росгвардии

Мужчину, который открыл огонь, задержали и доставили в отдел полиции.

Ранее на Искровском проспекте жителю Петербурга выстрелили из пневматики в лицо.

Видео: Telegram / Онлайн Вологда