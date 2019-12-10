Подозреваемый в сексуальном насилии мигрант пытался договориться с полицейским деньгами

В отделении полиции на проспекте Обуховской обороны пресекли попытку дачи взятку одному из сотрудников, сообщили 9 апреля в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.
Во вторник, 7 апреля, подозреваемый в сексуальном насилии 27-летний уроженец среднеазиатского государства предложил должностному лицу 11 тысяч рублей. Деньгами мигрант пытался оградить себя от проверки причастности по уголовному делу о насилии. Передачу денег пресекли, а мужчина тут же стал фигурантом дела о даче взятки. Мигранта заключили под стражу.
Ранее мы рассказывали, как замдиректор петербургского психоневрологического интерната присвоил деньги недееспособных пациентов.
Фото: pixabay
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