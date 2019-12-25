Замдиректор петербургского психоневрологического интерната присвоил деньги недееспособных пациентов

Также медик потратил часть денег на рестораны.

Октябрьский районный суд Петербурга постановил арестовать замдиректора психоневрологического интерната №9 за превышение должностных полномочий и получение взятки. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Как полагает следствие, Дмитрий Могилевский в период с августа 2016 года по декабрь 2017 года получил от некоего человека взятку в размере более 5,5 миллионов рублей. Деньги он получал, будучи в своем рабочем кабинете и в своем автомобиле. Отмечается, что полученная Могилевским сумма округленно составляет около 30% от суммы денег, снятых со счетов недееспособных подопечных интерната. Деньги были предназначены для покупки белкового питания в учреждение. Кроме того, арестованный оплачивал услуги доставки трех ресторанов на сумму порядка 560 тысяч рублей для себя и других сотрудников, помогавших составлять документацию по снятию денег со счетов интернатских подопечных. Среди бумаг значились и те, где указывалась значимость назначения белкового питания недееспособным лицам.

Также в минувшем октябре Могилевский узнал о пациенте с социальным обслуживанием, у которого развились глубокие пролежни – персонал не позаботился о пациенте вовремя. Арестованный дал сотрудникам заведомо незаконное указание не госпитализировать пациента в спецстационар и вписать в историю болезни ложные сведения. Придуманные осмотр и консультации были сделаны для создания видимости качественного и своевременного оказания услуг.

В суде Могилевский отрицал свою вину и просил домашний арест. Под стражей он останется до 18 мая.

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Фото: Piter.TV