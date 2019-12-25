Мужчину поместили в изолятор временного содержания.

Подозреваемый в контрабанде мороженой говядины задержан в Петербурге. Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах 7 ноября, 53-летний житель Парголово задержан как подозреваемый в контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере. Выяснилось, что у мужчины двойное гражданство России и Германии.

В правоохранительных органах установили, что в августе 2018 подозреваемый перевел на территорию России через границу Таможенного союза мороженую говядину из Парагвая. Действие было произведено от имени подконтрольной компании. Вес товара составил почти 56 тонн и оценивается в сумму около 17,6 миллионов рублей. В декларации на товар была отражена информация, не соответствующая действительности.

Мужчину допросили и поместили в изолятор временного содержания.

Ранее мы сообщали о том, что петербурженку, до смерти избившую свою месячную дочь, поместили под домашний арест. Обвиняемая признала свою вину.

Фото: Piter.tv