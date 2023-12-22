Подозреваемых в краже сейфа с пятью миллионами рублей задержали на Кубани

Полиция отправила подозреваемых под стражу.

Российские правоохранительные органы из Краснодарского края задержали четверых подозреваемых в краже сейфа с драгоценностями и денежными средствами на общую сумму свыше пяти миллионов рублей. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Согласно предварительным сведениям от местных полицейских, неизвестные злоумышленники в масках разбили витринное стекло, после чего проникли в торговый центр. Там они похитили сейф.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими при силовой поддержке сотрудников Росгвардии подозреваемые были задержаны. пресс-служба МВД РФ

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Всем фигурантам расследования избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа