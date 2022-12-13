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Размещение в отелях Петербурга в Новый год подорожало на 15%
Сегодня, 12:35
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Размещение в отелях Петербурга в Новый год подорожало на 15%

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Средняя загруженность гостиничного бизнеса в период с 30 декабря по 8 января в городе составила 65%.

Отдохнуть в Петербурге в новогодние каникулы сезона 2022-2023 оказалось довольно затратно. В среднем стоимость размещения в городских отелях возросла на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила газета "Ведомости". 

Средняя загруженность гостиничного бизнеса в период с 30 декабря по 8 января в городе составила 65%. Основная нагрузка пришлась на 3 и 4 число: эти 2 дня заполняемость отелей и гостиниц составила до 90%.

Тем не менее, выручка отельеров Северной столицы осталась на уровне 2021-ого. В связи с ростом затрат уменьшилась и доходность гостиничного бизнеса. 

Ранее мы сообщили о том, что посещаемость петербургских ТЦ просела на 10% в новогодние праздники.

Фото: Piter.TV

Теги: новогодние праздники, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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