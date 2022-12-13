Подоляк заявил, что Соледар никто не контролирует, за него идут тяжёлые бои

В офисе президента Зеленского оценили ситуацию с боями за город.

Советник офиса украинского президента Украины Михаил Подоляк заявил, что город Соледар никто не контролирует, так как за него идут тяжёлые бои. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире местного телеканала, а после запись программы появилась на его YouTube-канале. Эксперт пояснил СМИ, что в районе фиксируются кровопролитные контактные бои в черте города. Он добавил, что контроля над данным населенным пунктом нет ни у одной стороны конфликта, при этом киевский режим также "тотально не контролирует" Соледар. Ранее аналогичное заявление сделал и глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Напомним, что Минобороны России сообщило о полном освобождении Соледара, которое произошло днем 12 января 2023 года. А свидетелями отхода украинских военных из города стали представители американского телеканала CNN.

Офис Зеленского сообщил, что с начала военной спецоперации ВСУ потеряли до 13 тыс. человек.

Фото и видео: YouTube / Yulia Latynina