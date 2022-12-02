Офис Зеленского сообщил, что с начала военной спецоперации ВСУ потеряли до 13 тыс. человек

Михаил Подоляк назвал погибших от ВСУ в соответствии со сводками Генштаба Украины.

Офис украинского президента Владимира Зеленского сообщил, что с начала военной специальной операции России Вооруженные силы Украины потеряли до 13 тысяч человек личного состава. Соответствующее заявление сделал советник главы государства Михаил Подоляк в эфире местного телеканала. Чиновник напомнил о недавней ошибке со стороны главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая в социальных сетях заявила о ста тысячах погибших представителей ВСУ. Позже данная запись была удалена из аккаунта, после чего видеозапись появилась уже с вырезанным фрагментом о потерях киевского режима.

У нас есть официальные оценки Генштаба, есть официальные оценки, о которых говорит верховный главнокомандующий. И они у нас составляют от 10 до 13 тыс. погибших. Михаил Подоляк, советник президента Украины

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Фото и видео: YouTube / 24 Канал