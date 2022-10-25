В офисе Зеленского допустили обмен главы компании "Мотор Сич" на украинских военнопленных

Главе предприятия предъявили обвинения в "коллаборационизме" и "работе на Россию".

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк допустил обмен главы компании "Мотор Сич" Вячеслава Богучаева на украинских военнопленных. Об этом он заявил в эфире канала "Настоящее Время"*.

Отметим, что в воскресенье, 23 октября, главе "Мотор Сича" предъявили обвинения в "коллаборационизме" и "работе на Россию". Решением суда Богуславе был арестован на два месяца.

Отвечая на вопрос о возможности обмена главы предприятия, Подоляк заявил, что не исключает его обмен на украинских военнопленных.

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Видео: YouTube / Настоящее Время*

* – признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом