Он заключил 11 фиктивных контрактов.

Подмосковного застройщика обвинили в хищении трёх миллиардов рублей. Деньги выделилялись на реализацию госпрограммы по развитию оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко и Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Следствие предъявило обвинение двум руководителям компании "Строй Групп" - генеральному директору Павлу Бабаеву и его советнику Константину Лободе.

Следователи считают, что более трёх миллиардов рублей вывели на счета аффилированных юридических лиц при заключении фиктивных контрактов. Деньги похитили по 11 договорам. Договорные обязательства "Строй Групп" не исполнил.

Ранее СК задержал бывшую замглавы администрации Калининского района Петербурга.