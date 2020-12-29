Подмосковные врачи разработали инновационный подход к лечению беременных

Подмосковные врачи из Московского областного НИИ акушерства и гинекологии разработали инновационный подход к лечению беременных. Об этом пишет телеканал "360".
Отмечается, что новый способ лечения призван помогать при фетоплацентарной недостаточности и бронхо-легочной патологии, которая может стать причиной задержки в развитии плода.
По словам директора МОНИИАГ Василия Петрухина, вместе со стандартным лечением врачи стали применять гелиево-кислородную смесь, которую подогревают до 50-60 °С.
Ингаляции гелиокса для доставки кислорода к тканям плода в сочетании с небулайзерной терапией повысили эффективность лечения.
Василий Петрухин, директор МОНИИАГ
Он отмечает, что данная методика лечения позволяет нормализовать внутреннее дыхание и избавиться от гипоксии, которая связана с неконтролируемым течением бронхиальной астмы у беременных.
Петрухин отмечает, что над данной разработкой более трёх лет работали специалисты МОНИИАГ. За время работы врачи смошли вылечить 81 пациентку, страдающую фетоплацентарной недостаточностью и бронхо-легочной патологией.
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Фото: pixabay.com
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