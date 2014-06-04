Подмосковье поможет восстановить школы и дороги в ДНР

По словам Воробьева, ключевая задача — восстановить к 1 сентября школы и социальные объекты, а также разобраться с дорогами.

В четверг, 16 июня, на ПМЭФ Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава ДНР Денис Пушилин подписали соглашение о сотрудничестве и развитии внешне-экономических связей Московской области и Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам Воробьева, ключевая задача — восстановить к 1 сентября школы и социальные объекты, а также разобраться с дорогами. Он назвал заключение договора "формализацией", пояснив, что сотрудничество региона с ДНР "и сейчас, и до событий" — регулярное и постоянное.

Андрей Воробьев добавил, что по согласованию с Денисом Пушилиным акцент сделан на приведение в порядок дорог, поскольку "тема сообщения, дорог влияет на качество здравоохранения, образования".

Кроме того, сотрудничество предусматривает содействие в вопросах координации работы органов публичной власти, подготовки нормативных актов и методическую помощь по всем сферам и направлениям сотрудничества, в том числе взаимные консультации, обмен делегациями, совместные конференции, совещания и другие мероприятия, направленные на укрепление связей.

Ранее мы писали, что самый дорогой номер в отеле во время ПМЭФ стоил 6,5 млн рублей за четыре ночи. При этом количество бронирований в пятизвёздочных отелях значительно сократилось.

Фото: piter.tv

