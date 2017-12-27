Подмосковье: На станции "Голицино" задымилась электричка

В сети появилось видео с места происшествия.

Сегодня вечером, 3 января, на подмосковной станции "Голицино" задымилась электричка.

Сообщается, что электричка вышла из тупика, когда из нее повалил густой дым. В это время в ней не было пассажиров, поэтому пострадавших нет. Задымление без возгорания произошло около половины пятого вечера в оборудовании вод одним из вагонов. Пассажиры были направлены на других составах.

Из-за этого инцидента электрички, следующие в Белорусском направлении МЖД, следуют с задержкой. Специалисты выясняют причины задымления.

Видео: YouTube/Анжелика Сталиновская