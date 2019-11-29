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Полиция Испании задержала подлодку с 3 тоннами кокаина

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Предположительно, подлодка шла из Колумбии и затонула при попытке задержания.

В Испании подняли на поверхность затонувшую субмарину с 3 тоннами кокаина.

В минувшее воскресенье у берегов Испании при попытке задержания в устье реки в муниципалитете Кангас провинции Понтеведра затонула 20-метровая подводная лодка. На субмарине обнаружено 3 тысячи кг кокаина. Сообщается, что два человека с подлодки задержаны, судьба остальных членов экипажа не известна, сообщает испанское издание el.nacional.

Сейчас стало известно, что используя краны и специальное оборудование, подлодку достали с глубины и доставили на берег для дальнейшего обследования.

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Фото: el.nacional

Видео: HUE

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости,

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