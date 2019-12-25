Подлодку Северного флота "Санкт-Петербург" модернизируют в Кронштадте

Сейчас судно идет по Норвежскому морю.

Дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 "Санкт-Петербург", которую эксплуатирует Северный флот, отправилась на модернизацию и техобслуживание в Кронштадт. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба Северного флота.

Лодка вышла из базы на Кольском полуострове и в сопровождении буксирного судна "Памир" совершает межфлотский переход в Балтийское море из Баренцева. На данный момент судно идет по северной части Норвежского моря, а "Памир" сменился спасательным буксиром "Николай Чикер". Межбазовый переход лодка пройдет, не погружаясь под воду.

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