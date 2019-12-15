На "Северной верфи" заложили новый морозильный траулер

Судно назовут в честь капитана Василия Тузова.

На петербургском судостроительном заводе "Северная верфь" начали строительство морозильного траулера "Капитан Тузов". Пятое судно проекта 170701 назвали в честь выдающегося капитана рыбопромысловых судов Мурманского тралового флота Василия Тузова. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Ввод траулера позволит эффективно добывать и перерабатывать рыбу в море. Судно отправят на добычу трески, пикши и донных видов рыб в Атлантическом океане. Вся серия рыбопромысловых траулеров-процессоров будет состоять из десяти судов, фабрики, установленные прямо на судах, позволит на борту производить замороженное рыбное филе, консервы, рыбную муку и прочие субпродукты.

Ранее на Piter.TV появилось видео спуска на воду корвета "Ретивый".

Фото: пресс-служба "Северной верфи"