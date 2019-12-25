В СФ рассказали об учениях подводников в 2019 году.

Подлодки Северного флота расширили географию боевых дежурств и патрулирований. Об этом "Интерфаксу" заявил командующий СФ Герой России Александр Моисеев. Специалист пояснил, что российские подводники единственные подводники в мире, которые используют ракетное вооружение при учениях. Они также плавают подо льдами Арктики. В море одновременно решают боевые задачи более десяти подлодок различного класса.

В 2019 году подлодки СФ выполнили погружения в нейтральных водах Норвежского моря. Экипажи также были направлены на учения ВМФ "Океанский щит" в Атлантическом и Северном Ледовитом океанах.

Ранее в США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике.

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