Подлодка "Волхов" вошла в состав ВМФ России

Торжественная церемония состоялась на "Адмиралтейских верфях".

Подлодка проекта 636.3 "Волхов" вошла в состав Военно-морского флота России. Об этом рассказали представители пресс-службы "Адмиралтейских верфей".

Торжественная церемония подъема на подводной лодке Андреевского флага и включения ее в состав Военно-морского флота состоялась пресс-служба "Адмиралтейских верфей"

Подводная лодка "Волхов" является второй из шестисерийного выпуска субмарин, которые строятся для Тихоокеанского флота РФ. Проект "Варшавянка" относится к третьему поколению больших дизель-электрических подводных лодок. Они отличаются малошумностью. "Волхов" заложили по приказу главнокомандующего в июле 2017 года. На воду подлодку спустили в декабре 2019 года.

Напомним, что первым кораблем серии стал "Петропавловск-Камчатский". Он передан заказчику в декабре 2019 года. Специалисты "Адмиралтейских верфей" работают над созданием еще двух подлодок проекта - "Магаданом" и "Уфой". Субмарины будут иметь длину в 74 метра и водоизмещение 3 900 тонн.

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Фото: Piter.tv