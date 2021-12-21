Подлодка ТОФ поразила береговую цель "Калибром" из Японского моря

Крылатая ракета пролетела тысячу километров.

Подводная лодка Тихоокеанского флота России успешно поразила береговую цель "Калибром". Тестирование крылатой ракеты проводилось в акватории Японского моря. В операции была задействована субмарина "Петропавловск-Камчатский", работающая на дизель-электричестве. По информации от пресс-службы ВМФ РФ, боеголовка смогла преодолеть расстояние в тысячу километров и ликвидировать заданную мишень.

Новейшая дизельная подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" в акватории Японского моря произвела пуск крылатой ракеты комплекса "Калибр" по наземной цели из подводного положения. пресс-служба ТОФ России

В российском Минобороны заметили, что отечественная крылатая ракета поразила береговую позицию в районе тактического поля Сюркум в расчетное время.

СМИ: испытание ВВС США гиперзвуковой ракеты прошло неудачно.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости