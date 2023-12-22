ГУП "ТЭК" подключит к теплосетям более ста зданий до конца 2024 года

Лидером по количеству зданий, готовых к присоединению, является Красносельский район.

В 2024 году ГУП "ТЭК СПб" планирует присоединить к системе теплоснабжения 101 здание, в том числе 38 объектов высокой социальной значимости, расположенных в 11 районах города. Среди них будут 13 детских садов, 12 школ и другие учебные заведения, шесть учреждений здравоохранения, два многоквартирных дома, два учреждения культуры, спортивная школа, пожарное депо и военный городок.

Наибольшее количество объектов, которые планируется присоединить к системе теплоснабжения в 2024 году, находятся в районах активной застройки. Лидером по количеству зданий, готовых к присоединению, является Красносельский район. Здесь обеспечат монтажную готовность для присоединения восьми зданий, включая детско-юношескую спортивную школу на проспекте Ветеранов, колледж "Красносельский", высокотехнологический медицинский корпус ГБУЗ "Городская больница № 15" и здание ГБУЗ "Детская городская больница № 1" для размещения детского центра хирургии врожденных пороков развития и восстановительного лечения.

В Выборгском районе также планируют присоединить семь зданий, включая пожарное депо, три школы и три детских сада. Еще четыре социальных объекта будут присоединены к системам теплоснабжения в Пушкинском и Невском районах.

Гендиректор ГУП "ТЭК СПб" Иван Болтенков отметил, что вместе с масштабным жилищным строительством в городе на Неве реализуются также проекты по комплексному освоению территорий. По его словам, важная задача компании заключается в обеспечении комфортных условий для быстрого присоединения новых объектов к системам теплоснабжения в различных районах города.

Ранее мы сообщили о том, что ГУП "ТЭК" начал изготавливать детали для котельных на 3D-принтере.

Фото: Piter.TV