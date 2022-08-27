Подготовка к отопительному сезону подходит к концу в Петербурге

По состоянию на 1 сентября акты готовности получили более 99% многоквартирных домов.

Подготовка к отопительному сезону и предстоящей зиме завершается в городе на Неве. Об этом информирует Spb.aif.ru.

Как сообщил председатель жилищного комитета Петербурга Олег Зотов, по состоянию на 1 сентября акты готовности получили более 99% многоквартирных домов. Работы ещё предстоит выполнить примерно по 20-ти и 24 тыс. многоэтажных жилых домов. К 15 сентября все многоквартирные дома будут готовы к отопительному сезону.

Также Зотов подчеркнул, что за 2023 год удалось достигнуть самого большого за всю историю города объёма финансирования текущего ремонта, который составил почти 5,5 млрд рублей. Большинство из этих средств направлены на решение неотложных проблем, то есть, на замену отопительных приборов, приведение в порядок тепловых пунктов, осушение подвалов.

Напомним, что отпаивание жилого фонда в городе начинают после того, как температура воздуха на протяжении 5-ти дней держится не выше +8 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть также завершает подготовку к отопительному сезону.

Фото: Piter.TV