Ленобласть завершает подготовку к отопительному сезону

Всего в рамках государственной программы в 2023 году выполнялись работы по замене почти 10 км тепловых сетей и 52 единиц котельного оборудования.

В Ленинградской области объекты топливно-энергетического комплекса готовы к пуску тепла на 97,4% – их надежность и работоспособность сейчас проверяет Ростехнадзор. Об этом сообщила администрация Ленобласти.

Особенно отмечу Киришский, Тосненский и Ломоносовский районы, где к отопительному сезону на 100% подготовились раньше всех. Сергей Морозов, председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области

Всего в рамках государственной программы в 2023 году выполнялись работы по замене почти 10 км тепловых сетей и 52 единиц котельного оборудования.

Проверки Ростехнадзо планирует завершить до старта отопительного сезона.

Фото: администрация Ленобласти