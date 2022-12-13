Дорожные предприятия Петербурга готовятся к гололёду

Специалисты посыпают опасные участки дорог и набережных песко-соляной смесью.

Дорожные службы Северной столицы готовятся к гололедице после резкого похолодания в конце недели. На дороги и набережные выехала спецтехника, которая обработает городские магистрали песко-соляной смесью. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству Северной столицы.

Особое внимание уделят набережным и дорогам, на которых привычно интенсивное движение. Также обработке подвергнутся пространства у станций метро, тротуары и остановки общественного транспорта.

С гололедицей в парках и скверах Северной столицы будут бороться 253 единицы техники и 931 специалист ручного труда.

Ранее мы сообщили о том, что асфальт в Петербурге усыпан "ледяными цветами" из-за морозов.

Фото: Piter.TV