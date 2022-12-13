Асфальт в Петербурге усыпан "ледяными цветами" из-за морозов

По словам синоптика Александра Колесова, причудливые узоры покрыли дороги на севере города. Днём их растопит солнце.

Внезапно пришедший в Северную столицу мороз впервые за долгое время дал петербуржцам повод полюбоваться зимними красотами. Асфальт покрыли ледяные узоры, похожие на те, что обычно выступают на стекле. Фото необычного являения природы опубликовал главный петербургский синоптик Александр Колесов в своём Telegram-канале.

Специалист объяснил, что ледяные цветы "распустились" на дорогах под действием снега и северного ветра. Самыми необычными Колесов посчитал узоры на Благовещенском мосту. Он посоветовал горожанам побыстрее выходить на улицу, так как днём должно выглянуть солнце, которое тут же растопит ледяные полотна.

Напомним, что петербуржцы уже получили предупреждение МЧС о сильном гололёде 27 января.

Фото: Telegram / Александр Колесов. О погоде в Петербурге