На поддержку петербургских театров будет выделено более 10 млрд рублей

За счёт расширения поддержки будет возможно увеличить количество постановок и гастрольных программ.

На поддержку театров в Северной столице будет выделено свыше 10 млрд рублей. Об этом сообщил председатель комитета по культуре Фёдор Болтин в ходе пресс-конференции ТАСС, посвящённой новому театральному сезону в Петербурге.

Чиновник напомнил, что в прошлом году на те же нужды было выделено около 6,5 млрд рублей. На этот раз в проекте бюджета указана уже более крупная сумма.

Также Болтин подчеркнул, что за счёт расширения поддержки будет возможно увеличить количество постановок и гастрольных программ. Также будет обеспечено современное техническое оснащение сцены и зданий театров в целом.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге совершенствуют систему социальной поддержки граждан.

Фото: Piter.TV