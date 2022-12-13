Петербург получит 176 млн рублей на поддержку рынка труда

Средства направят как из федеральной, так и из региональной казны.

В 2023 году Петербург получит 176,8 млн рублей на проведение мероприятий, связанных с поддержкой рынка труда в городе. Соответствующие постановления подписал губернатор Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Деньги поступят городу из федеральной и региональной казны. Они будут направлены на поддержку работодателей и сотрудников городских предприятий, и горожан, которые в данный момент ищут работу.

Меры поддержки будут выражаться в компенсации расходов по проведению оплачиваемых общественных работ и организации временных рабочих мест для сотрудников в простое, либо тех, кто оказался под риском увольнения из-за ухода иностранных компаний с российского рынка.

Ранее мы сообщили о том, что более 3 млрд рублей выделит Петербург на компенсацию путёвок в детские лагеря.

Фото: Piter.TV