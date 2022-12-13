Более 3 млрд рублей выделит Петербург на компенсацию путёвок в детские лагеря

Путёвки и сертификаты будут оплачены для 141 тыс. детей.

В Петербурге планируют выделить полную или частичную компенсацию стоимости путевок или сертификатов в оздоровительные детские оздоровительные лагеря для 141 тыс. ребят. Такое постановление городского правительства подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Об этом рассказала пресс-служба Смольного.

Меру соцподдержки от городских властей получат 18 детских категорий. Бесплатные путёвки предоставят 16-ти из них, в том числе − детям участников СВО.

Всего в казне города на компенсацию путевок в оздоровительные лагеря предусмотрено свыше 3 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что Петербургу передадут федеральные средства на решение экологических вопросов в 2023 году.

Фото: Piter.TV