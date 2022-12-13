Петербургу передадут федеральные средства на решение экологических вопросов в 2023 году

В частности, на устранение накопленного вреда окружающей среде в заказнике "Озеро Щучье" предусмотрено 35 млн рублей.

В Петербург направят средства из федерального бюджета для решения экологических вопросов. Соответствующие постановления правительства города подписал губернатор Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного.

В частности, Северная столица получит деньги на проведение капитального ремонта гидротехнического сооружения на Кузьминском водохранилище, а также плотины на Нижнем водохранилище на реке Кузьминка. Всего на эти цели направят 10,2 млн рублей. В 2024 году сумма увеличится до 29,8 млн, в 2025 -ом – до 16,4 млн рублей.

Кроме того, средства пойдут на устранение накопленного вреда окружающей среде в заказнике "Озеро Щучье", где ранее образовалась свалка. Мероприятия обойдутся в более крупную сумму – 35 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что власти Петербурга направят почти 4 млрд рублей на выплату социальных доплат к пенсии.

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