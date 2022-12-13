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Власти Петербурга направят почти 4 млрд рублей на выплату социальных доплат к пенсии
Сегодня, 17:07
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Власти Петербурга направят почти 4 млрд рублей на выплату социальных доплат к пенсии

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Данную меру поддержки получат около 110 тысяч человек.

Власти Петербурга направят почти 4 млрд рублей на выплату социальных доплат к пенсии. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного

Постановление принято для заключения соглашения между Министерством труда России и правительством Петербурга. По нему городу выделяются субсидии на выплату региональных социальных доплат к пенсии. Объем ассигнований в 2022 году составил 2,657 млрд рублей.

В 2023-м петербург получит 3,827 млрд рублей. Данную меру поддержки получат около 110 тысяч человек.

Ранее мы сообщали, что семьи мобилизованных в Петербурге освободили от пени за неуплату ЖКУ.

Фото: Piter.tv

Теги: пенсии, санкт-петербург, смольный, социальные доплаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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