Новая мера поддержки дизайнеров заработает в Петербурге

Сейчас в проекте городского бюджета на инициативу заложено 20 млн рублей.

В рамках проекта "Петербургский дизайн" в Северной столице заработает новая мера поддержки. С начала 2024 года Смольный частично возместит затраты на пошив одежды с использованием сертификатов. Об этом заявил директор Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе на Неве Валерий Береснев, передаёт ТАСС.

Сейчас в проекте городского бюджета на инициативу заложено 20 млн рублей. Подать заявку дизайнеры смогут с помощью портала городского акселератора. На данный момент планируется, что одному дизайнеру будет выделяться 300-350 тыс. рублей. Также авторы проекта помогают с поиском заказчиков в виде производственных предприятий Северной столицы. Таким образом, заключается трёхсторонний договор.

По словам Берсенева, проект поможет дизайнерам возможность открыть свои собственные магазины, войти в мультибрендовые торговые сети и стать участниками бизнес-сообщества Петербурга. Сейчас к проекту присоединились около 3300 дизайнеров, среди которых есть самозанятые и малые предприниматели.

Ранее мы сообщили о том, что стоимость патента в Петербурге в 2024 году составит 4600 рублей в месяц.

Фото: Piter.TV