Стоимость патента в Петербурге в 2024 году составит 4600 рублей в месяц

Такая же стоимость будет установлена в Ленобласти.

Стоимость патента для работающих в Петербурге иностранных граждан на 2024 год устанавливается в размере 4600 рублей в месяц. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Это обеспечит более 9 млрд рублей поступлений в городской бюджет в виде фиксированных авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц.

В Петербурге размер авансового платежа на протяжении трех лет (начиная с 2015 года) сохранялся на уровне 3000 рублей в месяц, в 2018 году он был увеличен до 3500 рублей, в 2019 году – до 3800 рублей, в 2020 году – до 3993 рублей, в 2021 году – до 4000 рублей, в 2022 году – до 4200 рублей, в 2023 году – до 4400 рублей.

Одновременно стоимость патента в размере 4600 рублей будет установлена и в Ленинградской области.

Также стало известно, что Петербург потратит на налоговую поддержку бизнеса 18 млрд рублей.

Фото: Piter.tv