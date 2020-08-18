Поддержавший протестующих посол Белоруссии в Словакии подал в отставку

Официального указа об отставке Лещеня пока не было.

Поддержавший протестующих посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня подал в отставку. Об этом сообщает сайт tut.by.

Издание приводит слова дипломата, в которой он признаёт, что подал заявление об отставке. Причина в том, что посол назначен Александром Лукашенко и предполагается, что он должен проводить его политику.

МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки. Игорь Лещеня, посол Белоруссии в Словакии

Отметим, что официального указа об отставке Лещеня пока не было.

Ранее мы писали, что посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня поддержал протестующих граждан республики, которые выступают против фальсификаций на выборах президента и милицейского насилия. Он подчеркнул, что он - старейший руководитель белорусского загранучреждения, имеет опыт работы послом. Также Лещеня - единственный действующий белорусский дипломаа, который работал в МИД СССР и в советском посольстве в других странах.