Поддельного стоматолога-мошенника экстрадировали в РФ из Сербии

Мужчина пытался стать участником программы "Земской доктор" с фальшивыми документами.

Поддельного стоматолога-мошенника экстрадировали в Россию из Сербии. Соответствующей информацией поделилась официальный представитель российских правоохранительных органов Ирина Волк и сотрудники пресс-службы Генеральной прокуратуры страны. Известно, что мужчина доставлен в страну при сопровождении работников Интерпола и ФСИН. В РФ Дмитрия Святковского осудили по статье за фальсификацию документов и приготовление к мошенничеству при получении выплат в крупном размере.

Следственные органы полагают, что в 2017 году злоумышленник по объявлению в Интернете купил поддельный диплом вуза по квалификации "врач-стоматолог". Далее он попытался трудоустроиться в одно из районных медицинских учреждений Вологодской области. Фигурант расследования намеревался принять участие в программе "Земский доктор" для того, чтобы получить от государства социальную выплату в размере один миллион рублей. Однако криминальный замысел был раскрыт администрацией местной больницы. В 2018 году Дмитрию Святковскому приговором Сямженского районного суда по региону было назначено наказание в виде одного года и восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Преступник нарушил наложенные на него ограничения и скрылся за пределами РФ. Его объявили в международный розыск, а условное наказание изменилось на реальный срок заключения. Россиянина обнаружили в октябре 2022 года сербские власти.

Сегодня в аэропорту г. Белграда осужденный передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Россию. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

В Петербурге "зависло" судебное дело кооператива "Бест Вей".

Фото и видео: Генпрокуратура России