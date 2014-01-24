В Петербурге "зависло" судебное дело кооператива "Бест Вей"

Срок содержания под стражей обвиняемых в экономическом преступлении истек, однако расследование до сих пор формально не закончено.

В Санкт-Петербургском городском суде 16-18 октября 2023 года состоялась серия заседаний по так называемому делу компаний "Лайф-из-Гуд", "Гермес" и кооператива "Бест Вей". На них рассматривался вопрос о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу четырем фигурантам – Анне Высоцкой, Александре Григорьевой, Елене Соловьевой и Михаилу Измайлову.

Эвент-менеджер, помощник директора, бухгалтер компании "Лайф-из-Гуд" и индивидуальный предприниматель – рядовой пайщик кооператива, находятся за решёткой уже более 1.5 лет в рамках расследования экономических преступлений, предусмотренных ч.3 ст.210, ч.4 ст.159, ч.2 ст.172.2 УК РФ. За последние месяцы в расследовании возникла странная пауза. Формально следствие было завершено ещё в июне, однако передача дела в суд до сих пор не состоялась. При этом мера пресечения от раза к разу продлевается.

Причиной промедления следователи называют ознакомление части обвиняемых с материалами дела – большинство от ознакомления вообще отказались, говоря о систематическом нарушении их прав, а после того, как отказ следствие сочло злоупотреблением, заявили о завершении ознакомления.

Фактически органу предварительного следствия остается составить только протоколы ознакомления с материалами уголовного дела и направить его для утверждения прокурору. Однако ввиду, видимо, незавершенности следственных действий по уголовному делу, следствие всячески затягивает направление в суд. Анна Соболева, адвокат Михаила Измайлова

Солидарен с ней и адвокат Павел Сафонов.

То, что Анна Высоцкая, моя подзащитная, молодая женщина, ранее, не привлекавшаяся к уголовной ответственности, не обвиняемая в совершении насильственных преступлений, более полутора лет находится в тюрьме - по-моему, это нонсенс. Павел Сафонов, адвокат Анны Высоцкой

Фигуранты и их защитники просили заменить содержание в СИЗО на домашний арест. Однако суд продлил всем срок заключения под стражей по 18.01.2024. А значит, бесконечная история "Лайф-из-Гуд"-"Гермес"-"Бест Вей" переносится уже на следующий календарный год. Подследственные могут "отпраздновать" уже 2 года за решёткой без доказанной вины. Хотя изначально в СМИ и заявлениях правоохранителях речь шла о наличии серьёзных доказательств – создавалось впечатление быстрой развязки и скорого судебного процесса. Сторона защиты уже заявила о намерении обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.

Отметим, что на судебные заседания пришла группа пайщиков кооператива, которая высказала слова поддержки обвиняемым.

Кооператив существует десятый год, и почти 3000 квартир куплено. У меня в Тихвине подружка живет в квартире и радуется. У нее двухкомнатная квартира. Пол Питера выстроено больше кооперативами домами, и никто не говорил, что это пирамида. Я живу с 89-го года в кооперативной квартире. И когда мне говорят, что перед нами пирамида, я сильно сомневаюсь в этих словах. Мария Ларионова, пайщица

Она также напомнила об арестованных счетах организации: по мнению женщины, на эти средства можно было бы сотни людей обеспечить доступным жильем.

Особых перспектив затягивать дело дальше ни у кого из сторон нет: процессуальные действия продлены Следственным департаментом МВД максимум до февраля, обвиняемые готовы подписать протоколы о завершении ознакомления с материалами дела. Скорее всего, в 2024 году суд начнет рассматривать уголовное дело по существу: распутывать эту запутанную и неоднозначную историю.

Напомним, ранее президент Владимир Путин высказывался за декриминализацию экономических преступлений по уголовным статьям, а также критиковал прецеденты "зависших" дел, касающихся российского бизнеса.

Фото: Piter.TV