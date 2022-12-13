На Пироговской набережной задержали водителя без номеров с поддельным удостоверением

Молодой человек утверждал, что приобрёл автомобиль буквально несколько часов назад. Как выяснилось, транспортное средство снято с регистрации.

Накануне сотрудники ГИБДД в Выборгском районе остановили ВАЗ без номерных знаков. За рулём находился 21-летний молодой человек, который заявил, что приобрёл автомобиль буквально несколько часов назад, не заключив при этом договор. Об инциденте сообщили в сообществе "Дорожный инспектор" ВКонтакте.

Задержание произошло у дома №19 по Пироговской набережной. Помимо отсутствия номеров, подозрение у инспекторов вызвало и водительское удостоверение молодого водителя. Как выяснилось из базы данных ГАИ, задержанный никогда не получал данный документ, а его транспортное средство снято с регистрации.

Юноша отказался пройти медицинское освидетельствование. В отношении него составлены административные материалы по первой части 12.1 и 12.3 статей КоАП РФ ("Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке", "Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство"), а также по второй части 12.2 и 12.26 статей КоАП РФ ("Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков" и "Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами, законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения").

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту подделки документов. ВАЗ увезли на штрафстоянку, а самого водителя доставили в полицейский участок.

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Фото и видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор.