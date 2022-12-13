Полиция Петербурга задержала водителя без документов на машину

Женщина отказалась показывать документы и зажала руку автоинспектору боковым стеклом.

Полиция задержала водителя без документов на машину в Парголово. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в ночь на 5 марта. Наряд ДПС остановил автомобиль Kia, за рулем которого находилась 42-летняя женщина. Она не смогла предъявить свидетельство о регистрации транспортного средства. Вместо этого женщина пыталась закрыть боковое стекло со стороны водителя, зажав руку автоинспектору.

Сотруднику ДПС пришлось повредить стекло автомобиля. Женщину задержали и доставили в отдел полиции. В отношении задержанной составлены протоколы об управлении транспортным средством без документов и о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

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Фото: Piter.tv