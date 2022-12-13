На трассе из Петербурга в Псков столкнулись легковушки

В одной из иномарок оказался зажат водитель, его деблокировали спасатели.

Утром 7 марта на 110-м километре автодороги Санкт-Петербург – Псков столкнулись две легковушки, автомобили получили серьёзные повреждения. Об аварии сообщила пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

В одной из иномарок оказался зажат водитель, его деблокировали спасатели. Причины и обстоятельства аварии выясняются правоохранителями.

Следственным органом решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Ход и результаты проверки поставлены на контроль Лужского прокуратурой.

Утром водитель грузовика задел пенсионерку на тротуаре у дома на улице Димитрова.

Фото: прокуратура Ленобласти