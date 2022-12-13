На трассе из Петербурга в Псков столкнулись легковушки

Утром 7 марта на 110-м километре автодороги Санкт-Петербург – Псков столкнулись две легковушки, автомобили получили серьёзные повреждения. Об аварии сообщила пресс-служба прокуратуры Ленобласти.
В одной из иномарок оказался зажат водитель, его деблокировали спасатели. Причины и обстоятельства аварии выясняются правоохранителями.
Следственным органом решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Ход и результаты проверки поставлены на контроль Лужского прокуратурой.
Утром водитель грузовика задел пенсионерку на тротуаре у дома на улице Димитрова.
Фото: прокуратура Ленобласти
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