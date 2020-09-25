Подавляющее большинство петербургских студентов хотят вернуться к очным занятиям

Председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти предположил, что студенты соскучились по живому общению.

Стало известно, что по результатам анонимного опроса во многих вузах города более 90% студентов явно выразили желание вернуться к лекциям офлайн. Такие данные привел председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти, ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов.

Как сообщил Демидов телеканалу "Санкт-Петербург", на такой результат могла повлиять пандемия коронавируса, которая пришлась на минувшую весну. Скорее всего, студенты соскучились по живому общению. Демидов добавил, что студенческая жизнь при такой смешанной форме обучения все-таки присутствует и присутствует реально.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге поймали мужчин, 11 лет назад избивших и бросивших в канаву пьяного студента.

Фото: Piter.tv